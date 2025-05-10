Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı! Çöpten servet çıktı

Olay, 6 Mayıs'ta Fatih Molla Fenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kuyumcu çalışanı iş yeri içerisindeki çöpleri toplarken dalgınlıkla içerisinde yaklaşık 200 bin dolar değerinde pırlanta dolu poşeti de aldı.