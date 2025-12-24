Bir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandı!

Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak duyurdu. Böylece bu yıl 22 bin 104 liralık net asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu.