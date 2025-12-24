Bir asgari ücretlinin yıl yıl maaşının kaç gram altın alabildiği hesaplandı!
2026 yılı zamlı asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılında doğum ve askerlik borçlanması, işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tabanı, GSS primlerine gelecek zamlar da netleşti...
Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı belli oldu.
Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak duyurdu. Böylece bu yıl 22 bin 104 liralık net asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu.
Zam, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyonun altında kalmış olurken son 5 yılda asgari ücret ile alınabilen gram altın oranı da yıl yıl hesaplandı... İşte o hesaplama:
2020
Asgari ücret: 2 bin 324 TL
Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,01 gram