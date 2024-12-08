Bir Atatürk büstüne saldırı daha

Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Saldırgan kişi, kendisine "Polise şikayet edeceğim seni" diyen bir kadına, "Ara polisi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi ise büstü kaldırıp yerine koydu. (DHA)