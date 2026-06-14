Bir baba kızını kaçıran kişinin kulağını falçatayla kesip kopardı!
Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi'nde, kızı daha önce kaçırılan Ö.Ç., yolda karşılaştığı husumetlisi A.Ö.'yü falçatayla ağır yaraladı. Kavgaya müdahale eden bir polis memurunun da elinden yaralandığı olayda, kulağı kesilen A.Ö. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Kaynak: DHA
Aksaray merkez Kılıçaslan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ve geçmişe dayalı bir husumetten kaynaklandığı belirlenen şiddet olayı, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Bir baba ile daha önce kızını kaçırdığı iddia edilen şahıs arasında sokak ortasında başlayan tartışma, kesici aletlerin kullanıldığı ağır yaralamalı bir kavgaya dönüştü.
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Saat 21.00 sıralarında Ö.Ç. (48), geçmişte kızını kaçırdığı belirtilen A.Ö. (24) ile yolda karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü.
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Kavga esnasında yanında bulundurduğu falçatayı çeken Ö.Ç., A.Ö.'ye saldırarak şahsın bir kulağının kesilerek kopmasına neden oldu.
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