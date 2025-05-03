Bir baba kucağında 2 yaşındaki kızıyla intihara kalkıştı!
Siirt'te eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, 2 yaşındaki kızını kucağına alarak çıktığı bir inşaatta intihar etmeye kalkıştı...
Kaynak: İHA
Olay, Siirt’in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Ö.D. 2 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte bir inşaatta intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri edildi.
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Polisler, Ö.D.'yi ikna ederek intihar eyleminden vazgeçirdi. Ö.D. ve 2 yaşındaki kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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