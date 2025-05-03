Bir baba kucağında 2 yaşındaki kızıyla intihara kalkıştı!

Olay, Siirt’in Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Ö.D. 2 yaşındaki kız çocuğu ile birlikte bir inşaatta intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri edildi.