Bir babanın bu iddiaları kan dondurdu: Bu iddiaların her satırında, kanımız bir kez daha çekildi

Mahkemenin taraflı tutumlar sergilediğini iddia eden E.B., "Eşim Karabük’e kaçalı 2 sene oldu. 2 senedir yargıyla mücadele ediyoruz. Hakim zaten hiçbir şekilde bizi göz önünde bulundurmuyor. Hiçbir şeyimizi dinlemiyor. Sürekli bize ‘sus, sus’ diyor. Eşime de hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Beni ve ailemi engellemiş. Kendi kardeşinin yanındaydı, oradan da kaçmış. Hiçbir şekilde mahkemeden sonuç çıkmıyor. Aile Bakanlığından yetkililer çocukların tutulduğu eve gitmiş. Bizim eve de geldiler. O evde çocukların yaşayamayacağı, bana verilmesi yönünde karar vermişler. Mahkeme bu kararı göz önünde bulundurmuyor" diye konuştu.