Bir babanın bu iddiaları kan dondurdu: Bu iddiaların her satırında, kanımız bir kez daha çekildi
Ankara’da eşi ve onun sevgilisi tarafından çocuklarının şehir dışına kaçırıldığını ileri süren baba, 2 ve 4 yaşındaki oğullarına işkence yapıldığını ve dilendirildiğini öne sürdü.
Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 sene önce iddialara göre E.B.’nun (31) eşi E.B. (23), 2 ve 4 yaşındaki çocukları R.B. ile P.B.’yi sevgilisi olduğu ileri sürülen F.K. ile birlikte Karabük’e kaçırdı. Olayın ardından eşine boşanma davası açan E.B., çocuklarını da geri alabilmek için suç duyurusunda bulundu. Çocuklarının bakımsız bırakıldığını, işkence yapıldığını ve dilendirildiğini iddia eden E.B., tüm bu durumları ispat etmesine rağmen velayetin kendisine verilmediğini söyledi. Eşine 2 senedir ulaşamadığını, çocuklarından da 1 aydır haber alamadığını belirten E.B., hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini dile getirdi. Evlatlarının ruh sağlıklarının da bozuk olduğunu ifade eden E.B., hakkındaki uzaklaştırma kararı nedeniyle çocuklarını sadece Karabük’teki görüş günlerinde görebildiğini söyledi.
Çocuklarının zor durumda olduğunu söyleyen E.B., "Eşim, sevgilisini eve çağırıp çocuklarımı kaçırıyor. Çocuklarım darp ve işkence altındalar. Tırnaklarını sökmüşler. Darp raporlarımız da var. Hiçbir şekilde çocuklarımı göremiyorum. Mahkeme çocuklarımı bana teslim etmiyor. Çocuklarımın durumu çok perişan. Bir aydır hiç görüşemiyorum onlarla, haber alamıyorum. Eşimin sevgilisinin annesi de dilendiriyormuş çocuklarımı. Çocuklarımın bir an önce tarafıma teslim edilmesini istiyorum. Çok zor durumdalar" dedi.
Mahkemenin taraflı tutumlar sergilediğini iddia eden E.B., "Eşim Karabük’e kaçalı 2 sene oldu. 2 senedir yargıyla mücadele ediyoruz. Hakim zaten hiçbir şekilde bizi göz önünde bulundurmuyor. Hiçbir şeyimizi dinlemiyor. Sürekli bize ‘sus, sus’ diyor. Eşime de hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Beni ve ailemi engellemiş. Kendi kardeşinin yanındaydı, oradan da kaçmış. Hiçbir şekilde mahkemeden sonuç çıkmıyor. Aile Bakanlığından yetkililer çocukların tutulduğu eve gitmiş. Bizim eve de geldiler. O evde çocukların yaşayamayacağı, bana verilmesi yönünde karar vermişler. Mahkeme bu kararı göz önünde bulundurmuyor" diye konuştu.
Çocuklarının ruhsal yönden de kötü olduğunu söyleyen E.B., "Ben Devlet Hastanesi'nden rapor alıyorum. Eşim polikliniğe gidiyor, sağlamdır raporu aldırıyor çocuklara. Çocuklarda tırnak kalmamış, vücutlarında sigara söndürmüşler. Ellerini, ayaklarını yakmışlar. Bunlar raporlarda da mevcut. Psikolojileri yerinde değil. Sürekli ağlıyorlar. Görüş gönünde sürekli, ‘Baba beni buradan kurtar, beni götür, beni dövüyorlar’ diye söylüyorlar" dedi.