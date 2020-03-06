Bir bakışta koronavirüs salgını: Ölü sayısı 3 bin 386'ya yükseldi
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 97 bin 945 kişiye bulaştı, salgında şimdiye dek 3 bin 386 kişi hayatını kaybetti. ABD'de virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Çin ve bölgeleri ile Tayvan'ın yanı sıra 84 ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı.
İlk vakaların aralık ayında Çin'de görülmesinin ardından son üç ayda küresel halk sağlığını tehdit eden salgının seyri içindeki belli başlı dönüm noktaları ve gelişmeler şunlar:
31 Aralık 2019'da Çin, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini bildirdi.
Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen türdeki bir virüsün yol açtığı tahmin ediliyordu.
1 Ocak'ta, hastalığa ilk yakalanan kişilerin ziyaret ettiği, Vuhan'daki Deniz Ürünleri Toptancı Pazarı kapatıldı.
3 Ocak'ta hastalığa yakalananların sayısı 44'e yükseldi. Hastalığa yol açan virüsün genetik yapısının 2002-2003'te Çin'den dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) yol açan koronavirüs ile yüzde 80 oranında benzeştiği anlaşıldı.