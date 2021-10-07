Bir baraj daha çöle döndü! Korkutan görüntüler

"HAYVANLARI SULAYACAK YER YOK"

Hayvanlarını otlatan Karacabağ köyü sakinlerinden Melik Orman, “Yağmur yağmadığından dolayı suyumuz hiç kalmadı. Son iki senedir çok kurak geçiyor. Bundan 3-4 ay öncesine kadar da epey suyumuz vardı. Önceden bu kadar aşağı inemiyorduk. Şu an hayvanları sulayacak yer yok” dedi.