Bir baraj daha çöle döndü! Korkutan görüntüler
Elazığ'da etkili olan kuraklıkla birlikte Hamzabey Barajı'nda sular çekildi. Toprakta derin çatlaklar oluşurken, barajın son hali çölü andırdı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kuraklık yıl boyunca etkili oldu. Kuraklıkla birlikte Elazığ’ın bir çok noktasının içme ve kullanma suyunu karşılayan Hamzabey Barajında sular çekildi.
Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlaklar oluştu. Baraj sularının altında kalan geniş alan yürünebilir hale gelirken, ortasından geçen eski Palu- Arıcak yolu ortaya çıkarak kullanılır hale geldi.
Aynı zamanda suların çekildiği alanda hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanlar, ot ve su bulamadıkları için zor zamanlar geçirdiklerini ifade etti.
"HAYVANLARI SULAYACAK YER YOK"
Hayvanlarını otlatan Karacabağ köyü sakinlerinden Melik Orman, “Yağmur yağmadığından dolayı suyumuz hiç kalmadı. Son iki senedir çok kurak geçiyor. Bundan 3-4 ay öncesine kadar da epey suyumuz vardı. Önceden bu kadar aşağı inemiyorduk. Şu an hayvanları sulayacak yer yok” dedi.