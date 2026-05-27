Bir baraj daha tamamen doldu; tahliye kapakları açıldı
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yer alan Pembelik Barajı’nda, son dönemde etkili olan yoğun yağışların ardından su seviyesi maksimuma ulaştı. Barajda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlandı.
Kaynak: DHA
Baraj havzasındaki su miktarının maksimum kapasiteyi aşması üzerine acil durum planı devreye sokularak dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı.
Barajda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirilirken, tahliye nedeniyle baraj çevresinde akışın arttığı, suyun aşağı havzada debiyi yükselttiği görüldü. Barajdan suyun tahliyesi dronla görüntülendi.
