Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Dün işlem yaptıran 750 kişinin geçiş yaptığı Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturarak ülkesine geçmek için bekleyen Suriyelilerin 15 yaş altı çocuklarının aşılarının yapılım yapılmadığı da görevliler tarafından kontrol edildi.