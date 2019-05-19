  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Mayıs 2019 12:52

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Türkiye'den Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeli sığınmacılar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin dün başlayan geçişleri bugün de devam etti.

1/ 10
Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelenler uzun kuyruk oluşturdu ve işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine geçiş yaptı.

2/ 10
Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

Dün işlem yaptıran 750 kişinin geçiş yaptığı Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturarak ülkesine geçmek için bekleyen Suriyelilerin 15 yaş altı çocuklarının aşılarının yapılım yapılmadığı da görevliler tarafından kontrol edildi.

3/ 10
Suriyeliler bayram için ülkelerine dönüyor

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM