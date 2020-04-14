Bir bu eksikti ! Çernobil nükleer santralinde yangın tehdidi

BBC Türkçe'nin haberine göre tur operatörü Yaroslav Emelianenko yangının, kullanım dışı olan santralin bulunduğu Pripyat şehrine ulaştığını söyledi. Emelianenko alevlerin, en tehlikeli nükleer atıkların bulunduğu bölgeye iki kilometre mesafedeki bir bölgeye ilerlediğini ifade etti.