Bir bu eksikti ! Çernobil nükleer santralinde yangın tehdidi
Ukrayna'nın kuzeyinde günlerdir devam eden orman yangınlarının, yıllar önce yaşanan felaket sonrası terk edilen Çernobil nükleer santraline birkaç kilometre mesafedeki alana sıçradığı bildirildi.
BBC Türkçe'nin haberine göre tur operatörü Yaroslav Emelianenko yangının, kullanım dışı olan santralin bulunduğu Pripyat şehrine ulaştığını söyledi. Emelianenko alevlerin, en tehlikeli nükleer atıkların bulunduğu bölgeye iki kilometre mesafedeki bir bölgeye ilerlediğini ifade etti.
Sivil toplum örgütü Greenpeace, alevlerin yetkililerin duyurduklarından çok daha büyük olduğunu söyledi.
Reuters'a konuşan Greenpeace Rusya sorumlusu en büyük yangının 34.000 hektarlık bir bölgeye yayıldığı, eski nükleer santralin yalnızca bir kilometre uzağında olan ikinci yangının da 12.000 hektarlık bir alana yayıldığı uyarısında bulundu.
Polis, yangının bir kişinin yasak bölge yakınlarında kuru ot yakması üzerine 4 Nisan'da başladığını söyledi. Alevler 4 Nisan'dan bu yana nükleer santral yakınlarına ulaştı. Yangını, üzerlerinde özel sert koruyucular bulunan 300'den fazla itfaiyecinin ve havadan da altı helikopter ve uçakların söndürmeye çalıştığı bildirildi.