  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Nisan 2020 12:55

Bir bu eksikti ! Çernobil nükleer santralinde yangın tehdidi

Ukrayna'nın kuzeyinde günlerdir devam eden orman yangınlarının, yıllar önce yaşanan felaket sonrası terk edilen Çernobil nükleer santraline birkaç kilometre mesafedeki alana sıçradığı bildirildi.

Bir bu eksikti ! Çernobil nükleer santralinde yangın tehdidi

BBC Türkçe'nin haberine göre tur operatörü Yaroslav Emelianenko yangının, kullanım dışı olan santralin bulunduğu Pripyat şehrine ulaştığını söyledi. Emelianenko alevlerin, en tehlikeli nükleer atıkların bulunduğu bölgeye iki kilometre mesafedeki bir bölgeye ilerlediğini ifade etti.

1/ 6
Bir bu eksikti ! Çernobil nükleer santralinde yangın tehdidi

Sivil toplum örgütü Greenpeace, alevlerin yetkililerin duyurduklarından çok daha büyük olduğunu söyledi.

2/ 6
Bir bu eksikti ! Çernobil nükleer santralinde yangın tehdidi

Reuters'a konuşan Greenpeace Rusya sorumlusu en büyük yangının 34.000 hektarlık bir bölgeye yayıldığı, eski nükleer santralin yalnızca bir kilometre uzağında olan ikinci yangının da 12.000 hektarlık bir alana yayıldığı uyarısında bulundu.

3/ 6
Bir bu eksikti ! Çernobil nükleer santralinde yangın tehdidi

Polis, yangının bir kişinin yasak bölge yakınlarında kuru ot yakması üzerine 4 Nisan'da başladığını söyledi. Alevler 4 Nisan'dan bu yana nükleer santral yakınlarına ulaştı. Yangını, üzerlerinde özel sert koruyucular bulunan 300'den fazla itfaiyecinin ve havadan da altı helikopter ve uçakların söndürmeye çalıştığı bildirildi.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM