  4. Bir çığ kabusu daha... Evler ve ahırlar tonlarca karın altında kaldı!

Hakkari'de meydana gelen çığ felaketinde 8 boş ev ile 2 ahır zarar görürken, yaklaşık 120 küçükbaş hayvan öldü. Karla mücadele ekipleri, yola inen çığ yığınlarını temizleme çalışması başlattı.

Kaynak: İHA
Olay, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı Hakkari merkeze bağlı Taşbaşı köyünün İde Mezrası’nda, 2 gün önce meydana geldi. 

Yaz aylarında yerleşimin bulunduğu, kışın ise yalnızca küçükbaş hayvanlar ve 5 çobanın kaldığı mezrada, büyük bir çığ kütlesi 2 ahır ile boş durumda bulunan 8 evin üzerine düştü.

Çığın isabet ettiği ahırlarda bulunan yaklaşık 120 keçi öldü. Ölen hayvanların Yusuf Dayan, Abdullah Akbay ve Hasan Durgun’a ait olduğu öğrenildi. 

Çığdan kurtulan çobanların haber vermesi üzerine mezraya gelen köylüler, çöken ahırların altında kalan hayvanları çıkardı.

