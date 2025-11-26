  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu!

Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu

Erzincan'da bir baba ve oğlu evlerinde silah ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Kaynak: DHA / İHA
Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

1 / 12
Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri 716 sokaktaki ikamete gitti. 

2 / 12
Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 3

Savcılıktan alınan izin sonrası eve girildi. 

3 / 12
Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu - Resim: 4

Evde yatakta Y.K. (34) ve avluda da baba R.K.’un cansız bedeni bulundu. İkisinin de tabancayla vurularak öldükleri belirlendi.

4 / 12