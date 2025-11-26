Bir cinayet, bir intihar... Baba ve oğlu evinde vurulmuş halde ölü bulundu
Erzincan'da bir baba ve oğlu evlerinde silah ile vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.
1 / 12
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri 716 sokaktaki ikamete gitti.
2 / 12
Savcılıktan alınan izin sonrası eve girildi.
3 / 12
Evde yatakta Y.K. (34) ve avluda da baba R.K.’un cansız bedeni bulundu. İkisinin de tabancayla vurularak öldükleri belirlendi.
4 / 12