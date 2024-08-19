Bir çöp ev vakası daha: Tam 25 yılın çöpü çıktı

Adeta adım atacak yerin olmadığı çöp ev için mahalle muhtarı da devreye girerek Aynur D.’yi çöplerin atılması konusunda ikna etti. Bunun üzerine yine muhtar tarafından ev dezenfekte ettirildi. Ardından adrese gelen Karşıyaka Belediyesi ekipleri giydikleri özel kıyafet ve taktıkları maskelerle birlikte evin içerisinde hummalı bir çalışma başlattı.