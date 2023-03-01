Bir deprem sonrası seçim anketi daha açıklandı

Araştırma sonuçlarına göre parti bazlı milletvekili dağılımları şöyle oldu; AK Parti - 277 CHP - 166 HDP - 71 TEAM verilerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Cumhur İttifakı'nın oylarının düşmediği iddia edildi. Ocak ayı verileri ile kıyaslandığında AK Parti'nin oylarının %37,5'te sabit kaldığı, MHP oylarının ise %6,5'ten %6,6'ya yükseldiği görülüyor. İYİ Parti - 63 MHP - 23