Bir deprem sonrası seçim anketi daha açıklandı
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin deprem sonrasında yaptığı son seçim anketinin sonuçları açıklandı. İşte asrın felaketinin ardından yapılan seçim anketi sonuçları...
Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. İktidarım depremler öncesinde ve afet sırasındaki hataları toplumda eleştirilerin hedefi olurken Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından 18-20 Şubat tarihlerinde 2023 Milletvekilliği Seçim Anketi gerçekleştirildi.
Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AK Parti - %37,5
CHP - %24,5
İYİ Parti - %11,6
HDP - %11,1
MHP - %6,6
Diğer - %8,7
TEAM verilerine göre Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Erzurum'da AK Parti; İzmir, Eskişehir, Antalya, Mersin ve Hatay'da CHP; Güneydoğu illerinde ise HDP birinci parti çıkarak seçmenlerin tercihleri oldu.
Araştırma sonuçlarına göre parti bazlı milletvekili dağılımları şöyle oldu; AK Parti - 277 CHP - 166 HDP - 71 TEAM verilerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Cumhur İttifakı'nın oylarının düşmediği iddia edildi. Ocak ayı verileri ile kıyaslandığında AK Parti'nin oylarının %37,5'te sabit kaldığı, MHP oylarının ise %6,5'ten %6,6'ya yükseldiği görülüyor. İYİ Parti - 63 MHP - 23