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Bir deprem sonrası seçim anketi daha açıklandı

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin deprem sonrasında yaptığı son seçim anketinin sonuçları açıklandı. İşte asrın felaketinin ardından yapılan seçim anketi sonuçları...

Bir deprem sonrası seçim anketi daha açıklandı - Resim: 1

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. İktidarım depremler öncesinde ve afet sırasındaki hataları toplumda eleştirilerin hedefi olurken Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından 18-20 Şubat tarihlerinde 2023 Milletvekilliği Seçim Anketi gerçekleştirildi. 

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Bir deprem sonrası seçim anketi daha açıklandı - Resim: 2

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

AK Parti - %37,5
CHP - %24,5
İYİ Parti - %11,6
HDP - %11,1
MHP - %6,6
Diğer - %8,7

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Bir deprem sonrası seçim anketi daha açıklandı - Resim: 3

TEAM verilerine göre Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Erzurum'da AK Parti; İzmir, Eskişehir, Antalya, Mersin ve Hatay'da CHP; Güneydoğu illerinde ise HDP birinci parti çıkarak seçmenlerin tercihleri oldu. 

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Bir deprem sonrası seçim anketi daha açıklandı - Resim: 4

Araştırma sonuçlarına göre parti bazlı milletvekili dağılımları şöyle oldu; AK Parti - 277 CHP - 166 HDP - 71 TEAM verilerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Cumhur İttifakı'nın oylarının düşmediği iddia edildi. Ocak ayı verileri ile kıyaslandığında AK Parti'nin oylarının %37,5'te sabit kaldığı, MHP oylarının ise %6,5'ten %6,6'ya yükseldiği görülüyor. İYİ Parti - 63 MHP - 23

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