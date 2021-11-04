Bir dönem herkes çırılçıplak dolaşıyordu: ''Özgür Beden Kültürü'' akımı böyle bitti

Bu üç harf kıyafetsiz gezilebilecek alanları anlatırken, fotoğraf ve video çekiminin yasak olduğunu da ortaya koyuyordu. Alman tarihinin en başarılı ve örgütlü nüdist hareketini işçi sınıfı olarak görülen bir kesim başlattı. Naziler iktidara geldiğinde ise yaptıkları ilk iş nüdizmi yasaklamak oldu. Ancak bu yasakların kapsamı aslında ilerleyen yıllarda değiştirildi.