Bir dönem herkes çırılçıplak dolaşıyordu: ''Özgür Beden Kültürü'' akımı böyle bitti
Almanya'da bir dönem popüler olan fikir akımı nüdizm, insanlara toplum içinde sınırları olmayan bir takım özgürlükler tanıyordu. Bu çılgın akım Nazilerin müdahalesi ile son buldu.
19. yüzyılın sonlarına doğru Almanya'nın kalabalık şehirlerinde çıplak dolaşan insanlara rastlamak mümkündü. Günlük hayat aktivitelerinin dışında insanlar çoğunlukla Baltık kıyısındaki plajlarda ya da göllerde çıplak yüzüp güneşleniyordu.
Yüzmek istemeyenler ve sadece şehrin kaosundan uzaklaşmak isteyenler ise Frankfurt'taki Grüneburgpark veya Münih'teki Englischer Garten'de parklarda keyifli vakit geçirebiliyordu. Bu yerlerin hemen önünde ziyaretçilerini "FKK" harflerinden oluşan levhalara karşılıyordu.
Bu üç harf kıyafetsiz gezilebilecek alanları anlatırken, fotoğraf ve video çekiminin yasak olduğunu da ortaya koyuyordu. Alman tarihinin en başarılı ve örgütlü nüdist hareketini işçi sınıfı olarak görülen bir kesim başlattı. Naziler iktidara geldiğinde ise yaptıkları ilk iş nüdizmi yasaklamak oldu. Ancak bu yasakların kapsamı aslında ilerleyen yıllarda değiştirildi.
20.yüzyılın son çeyreğinde Almanya'da sanayileşmenin hızlanması sonucunda kitlesel göç süreci başladı. İkinci İmparatorluk (1871 -1918) sırasında, Almanların büyük bir kısmı şehirlere göç etti. Bu göç hareketinin sonunda şehirler kalabalıklaştı ve insanlar tamamen sağlıksız koşullarda yaşamaya başladı. Özellikle kentli işçilerin yaşamı hastalık ya da ölümlerle sonuçlanıyordu.