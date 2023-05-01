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  4. Bir firma daha seçim anketini açıkladı; fark 5,5 puana çıktı!

Bir firma daha seçim anketini açıkladı; fark 5,5 puana çıktı!

Aksoy Araştırma'nın "milletvekili seçimi" ve "cumhurbaşkanlığı seçimi" için yaptığı anketin sonuçları açıklandı...

Bir firma daha seçim anketini açıkladı; fark 5,5 puana çıktı! - Resim: 1

Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü Nisan Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. 


Ankete göre AKP 34.7 puan, CHP (Saadet, DEVA, Gelecek) 32.1 puan, HDP/Yeşil Sol Parti 9,6 puan, İYİ Parti 9 puan, MHP 6.8 puan, Türkiye İşçi Partisi 1.9 puan ve diğer partiler 5.9 puan olarak belirtildi.

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Bir firma daha seçim anketini açıkladı; fark 5,5 puana çıktı! - Resim: 2

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylardan hangisine oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: 47.3

Recep Tayyip Erdoğan: 41.9

Muharrem İnce: 5.8

Sinan Oğan: 5

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Bir firma daha seçim anketini açıkladı; fark 5,5 puana çıktı! - Resim: 3

Ankete ilişkin değerlendirmede, Erdoğan'ın oyunda 3.5 puanlık artışın yaşandığı belirtildi.

Ankette seçimlerin ikinci tura kalması halinde hangi adaya oy verileceği de soruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun puanı 54.2, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 45.8 oldu.

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