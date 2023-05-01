Bir firma daha seçim anketini açıkladı; fark 5,5 puana çıktı!
Aksoy Araştırma'nın "milletvekili seçimi" ve "cumhurbaşkanlığı seçimi" için yaptığı anketin sonuçları açıklandı...
Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü Nisan Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.
Ankette katılımcılara 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.
Ankete göre AKP 34.7 puan, CHP (Saadet, DEVA, Gelecek) 32.1 puan, HDP/Yeşil Sol Parti 9,6 puan, İYİ Parti 9 puan, MHP 6.8 puan, Türkiye İşçi Partisi 1.9 puan ve diğer partiler 5.9 puan olarak belirtildi.
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylardan hangisine oy vereceksiniz?" sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: 47.3
Recep Tayyip Erdoğan: 41.9
Muharrem İnce: 5.8
Sinan Oğan: 5
Ankete ilişkin değerlendirmede, Erdoğan'ın oyunda 3.5 puanlık artışın yaşandığı belirtildi.
Ankette seçimlerin ikinci tura kalması halinde hangi adaya oy verileceği de soruldu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun puanı 54.2, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 45.8 oldu.