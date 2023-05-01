Bir firma daha seçim anketini açıkladı; fark 5,5 puana çıktı!

Aksoy Araştırma, Türkiye Monitörü Nisan Ayı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.



Ankete göre AKP 34.7 puan, CHP (Saadet, DEVA, Gelecek) 32.1 puan, HDP/Yeşil Sol Parti 9,6 puan, İYİ Parti 9 puan, MHP 6.8 puan, Türkiye İşçi Partisi 1.9 puan ve diğer partiler 5.9 puan olarak belirtildi.