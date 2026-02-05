Bir genç kız hastasının bedelini çok ağır ödedi; gözyaşlarıyla teslim olup cezaevine girdi

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem D., iddiaya göre 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu. M.D., Özlem D.'nin güvenini kazanıp genç kıza, ‘Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?' teklifinde bulundu.