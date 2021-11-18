Bir girişimci üretti: Cesetten beslenen canlı tabut

MEVCUT GÖMME SÜREÇLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL



Cesetleri yakmak ise atmosfere önemli miktarda karbon ve vücuttaki ağır metallerin salınmasına neden oluyor. ABD Çevre Koruma Ajansı, 2014 yılında diş dolgularında bulunan yaklaşık 2 ton cıvanın ölü yakma nedeniyle yayıldığını hesapladı.

Hendrikx, "Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan şey, öldüğümde Dünya'yı kirletiyor olmam. Dünya için tam bir israfım. Geleneksel tabutlar 219 kimyasaldan oluşan yürüyen bir çöp kutusu... Mevcut gömme süreçlerimiz malzeme tükenmesine, toprak kirliliğine ve karbondioksit emisyonlarına yol açıyor. Dünyadaki en doğal süreçlerden biri için süper endüstriyel bir gelenek yarattık” diye konuştu.