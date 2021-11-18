Bir girişimci üretti: Cesetten beslenen canlı tabut
Hollandalı bir girişimci bmantarları kullanarak yaşayan bir tabut üretti. Cesedin ayrışmasını kolaylaştıran ve doğada yeni bir canlının ortaya çıkmasını sağlayan tabut bin 495 euroluk (yaklaşık 18,3 bin lira) fiyatıyla dikkat çekiyor.
2007'de Çernobil'in enkazını inceleyen bilim insanları radyasyon "yiyebilen" bir mantar türü keşfetti. Araştırmacılar o zamandan beri, mantarların çevreci yollarla kullanılmasını araştırıyorlar.
ALTI HAFTADA AYRIŞIYOR
Hollandalı mucit Bob Hendrikx ise geleneksel ahşap tabutlara alternatif olarak, yer altında yaşayan mantarların gücünden faydalandığı çevreci bir gömülme yöntemi icat etti.
Hendrikx, “canlı tabut” adını verdiği oluşumun yalnızca karbon negatif olmadığını, aynı zamanda normal bir ahşap tabut için gereken 20 yıl yerine altı haftada ayrıştığını söyledi. Bununla birlikte tabut, vücudu parçalayarak doğanın ölüye ait besinler emme sürecini hızlandırıyor.
Bununla birlikte, ABD’de uygulanan bazı cenaze yöntemleri çevreye oldukça zarar veriyor. Kar amacı gütmeyen Yeşil Mezar Konseyi'ne göre, yalnızca ABD'de definler için her yıl 4 milyon galondan fazla mumyalama sıvısı kullanılıyor. Mumyalama sıvısı, toprağa sızabilen formaldehit gibi toksik bileşenler içeriyor.
MEVCUT GÖMME SÜREÇLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL
Cesetleri yakmak ise atmosfere önemli miktarda karbon ve vücuttaki ağır metallerin salınmasına neden oluyor. ABD Çevre Koruma Ajansı, 2014 yılında diş dolgularında bulunan yaklaşık 2 ton cıvanın ölü yakma nedeniyle yayıldığını hesapladı.
Hendrikx, "Beni gerçekten hayal kırıklığına uğratan şey, öldüğümde Dünya'yı kirletiyor olmam. Dünya için tam bir israfım. Geleneksel tabutlar 219 kimyasaldan oluşan yürüyen bir çöp kutusu... Mevcut gömme süreçlerimiz malzeme tükenmesine, toprak kirliliğine ve karbondioksit emisyonlarına yol açıyor. Dünyadaki en doğal süreçlerden biri için süper endüstriyel bir gelenek yarattık” diye konuştu.