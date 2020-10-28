Bir günde 33 bin vaka! Koronanın Avrupa üssü Fransa oldu
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Fransa'yı Avrupa'da koronavirüs salgının merkez üssü" olarak ilan etti.
Salı günü ülke, son 24 saatte 33.417 yeni vaka ve 523 yeni ölüm bildirdi. Bu, Nisan ayından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart ayında uygulanan ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamasından bu sefer kaçınmak istediğini söyledi, ancak ülkedeki ikinci dalganın hastaneler ve yoğun bakım üniteleri üzerinde çok baskı yaratması nedeniyle mevcut kısıtlamaların daha da sıkılaştırılabileceği kaydediliyor.
Ülkenin üçte ikisi halihazırda akşam 9'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı altında.
Macron akşam saatlerinde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirecek.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, "Fransa'yı Avrupa'da koronavirüs salgının merkez üssü" olarak tanımladı.
WSJ ismini vermediği bir cumhurbaşkanı yardımcısına dayanarak hükümetin, ülkenin pek çok yerinde sokağa çıkma yasaklarını daha erken saatte başlatmayı ve hafta sonları Paris gibi bulaşma oranının yoğun olduğu bölgelerde bireylerin hareketlerini ciddi bir şekilde kısıtlayacak önlemler almayı düşündüğünü yazdı.
Kornavirüsün Avrupa üssü Fransa oldu
Fransa'da Pazar günü günlük vaka sayısı 50.000'i aşmıştı.
Fransız hükümetine pandemiyle mücadele konusunda tavsiyelerde bulunan bilim kurulu başkanı doktor ve immünoloji uzmanı Jean-François Delfraissy, bu hafta Fransa'daki yeni günlük vaka sayılarının gerçekte muhtemelen 100.000'e yakın olduğunu ve artmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi.
Dr. Delfraissy, "İkinci dalga birincisinden daha kötü olabilir" dedi.