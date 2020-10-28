Bir günde 33 bin vaka! Koronanın Avrupa üssü Fransa oldu

Salı günü ülke, son 24 saatte 33.417 yeni vaka ve 523 yeni ölüm bildirdi. Bu, Nisan ayından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mart ayında uygulanan ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamasından bu sefer kaçınmak istediğini söyledi, ancak ülkedeki ikinci dalganın hastaneler ve yoğun bakım üniteleri üzerinde çok baskı yaratması nedeniyle mevcut kısıtlamaların daha da sıkılaştırılabileceği kaydediliyor.