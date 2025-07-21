Bir hafta içinde ikinci kez kayboldu
Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir hafta içerisinde ikinci kez kaybolan Alzheimer hastası kadın, ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.
Kaynak: DHA
Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'de oturan Alzheimer hastası Emine P. (83) geçen pazartesi günü kayboldu ve ekiplerin 2 gün süren çalışması sonucu sağ olarak bulunup, ailesine teslim edildi.
1 / 4
Emine P., önceki gün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra yine kayboldu. Yakınları, Emine P.'nin evde olmadığını fark edip ekiplerden yardım istedi.
2 / 4
Burdur, Isparta, Antalya ve Denizli'den gelen AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Emine P., evine 3 kilometre uzakta bitkin halde bulundu.
3 / 4
Emine P. kontrol için ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)
4 / 4