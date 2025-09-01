Bir haftada 3 ''gizemli'' yangının çıktığı mahalle kül dağına döndü
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde dün yangında 10 ev ve 17 ahırın yandığı, 16 büyükbaşın da öldüğü kırsal Kırmızıtaş Mahallesi'nde bir haftada 3'üncü kez çıkan yangınlar yüzünden mahalle küle döndü...
Erzurum kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırmızıtaş Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine mahalleye 14 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve 4 iş makinesi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına mevcut araçların müdahalede yetersiz kalınca takviye olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait yangın söndürme araçları, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile jandarma ve polisin TOMA'ları mahalleye yönlendirildi.
Ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu yangın dün saat 19.00'da kontrol altına alındı. İş makineleriyle sabaha kadar sürdürülen soğutma çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 10 ev ile 17 ahır yandı.
Yangın sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri hasar tespitine başladı. Yakutiye Belediyesi tarafından iş makineleriyle temizliğin yapıldığı mahallede, Kızılay, vatandaşlara yiyecek ikramında bulundu.