Bir haftada 3 ''gizemli'' yangının çıktığı mahalle kül dağına döndü

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına mevcut araçların müdahalede yetersiz kalınca takviye olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait yangın söndürme araçları, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile jandarma ve polisin TOMA'ları mahalleye yönlendirildi.