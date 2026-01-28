Bir haftadır kayıp olarak aranıyor... 5 ilden daha takviye ekipler sevk edildi
Diyarbakır'da kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet K. için yürütülen arama çalışmaları 7’nci gününde sürerken, 5 ilden bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus K., 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet K.'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti.
Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Nimet K.'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.
