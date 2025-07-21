Bir haftalık izin sonrası fabrikaya gelen işçilere büyük şok!

'BUGÜN İŞ YERİNE GELDİK, KAPI DUVAR'

Fabrikada işçi olan Ali E., "Bizi ayın 12'sinde izne çıkarttılar. Bizde izne çıktık. 21'inde iş başı dediler. Bugün geldik iş yerimize kapı duvar. Sağdan soldan duyduk ki Perşembe, Cuma günü TIR'larla malları kaçırmışlar. Bizim haberimiz yok, iş başı yapacağız diye geldik. Kanuni yollardan hakkımızı savunmak için mücadele edeceğiz. Patronumuz yabancı uyrukluydu, ulaşamıyoruz. Galiba yurt dışına kaçmış. Bu fabrikada 140 kişi çalışıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu adliyeye sigortaya gittiler. İçeriyi komple boşaltmışlar, makineler de yok. İçeriye girelim dedik. Emniyetten polisler geldi. Onlar bize 'kesinlikle girmeyin' dediler.