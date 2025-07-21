Bir haftalık izin sonrası fabrikaya gelen işçilere büyük şok!
İstanbul Başakşehir'de ayakkabı imalatı yapan fabrikadaki işçiler bir haftalık iznin ardından işbaşı yapmak için geldiklerinde fabrikanın kapalı olduğunu gördü. İşçilerden biri, ''Bu fabrikada 140 kişi çalışıyoruz. Bugün geldik iş yerimize kapı duvar. Perşembe, Cuma günü TIR'larla malları kaçırmışlar. Bizim haberimiz yok. Patronumuz yabancı uyrukluydu, ulaşamıyoruz. Galiba yurt dışına kaçmış'' dedi.
Olay, İkitelli OSB Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre, ayakkabı imalatı yapılan fabrikada çalışan yaklaşık 150 işçi bir haftalık izne çıkartıldı.
Fabrika yetkilileri, işçilere 21 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacağını bildirdi. Bugün sabah saatlerinde iş yerlerine gelen işçiler fabrikanın kapalı olduğunu gördü.
İşçilerden bir kısmı durumdan şüphelenerek imalathanenin yetkililerini ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş yeri sahibini aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine bazı işçiler adliyeye suç duyurusunda bulunmaya giderken bazı işçiler de fabrikanın önünde bekleyişini sürdürdü.
'BUGÜN İŞ YERİNE GELDİK, KAPI DUVAR'
Fabrikada işçi olan Ali E., "Bizi ayın 12'sinde izne çıkarttılar. Bizde izne çıktık. 21'inde iş başı dediler. Bugün geldik iş yerimize kapı duvar. Sağdan soldan duyduk ki Perşembe, Cuma günü TIR'larla malları kaçırmışlar. Bizim haberimiz yok, iş başı yapacağız diye geldik. Kanuni yollardan hakkımızı savunmak için mücadele edeceğiz. Patronumuz yabancı uyrukluydu, ulaşamıyoruz. Galiba yurt dışına kaçmış. Bu fabrikada 140 kişi çalışıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu adliyeye sigortaya gittiler. İçeriyi komple boşaltmışlar, makineler de yok. İçeriye girelim dedik. Emniyetten polisler geldi. Onlar bize 'kesinlikle girmeyin' dediler.