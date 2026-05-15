Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti!
Gürcistan’ın Gardabani kentinde aşırı hız felaketle sonuçlandı! Bir otomobilin ağaca çarpıp taklalar atarak sürüklendiği korkunç kazada, yaşları 20’nin altında olan 7 genç olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan ve araçta yangın çıkan o dehşet anları görenleri şoke etti.
Kaynak: İHA
Gürcistan’ın doğusundaki Gardabani kentinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, bir otomobilin aşırı hız nedeniyle ağaca çarpması sonucu 7 genç yaşamını yitirdi.
Kvemo Kartli bölgesinde gerçekleşen kazada, süratle seyreden otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan ve yaşlarının 20’nin altında olduğu belirtilen 7 genç, olay yerinde feci şekilde can verdi.
Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 1 kişi ise acil koduyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Dehşet Anları Kamerada
Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
