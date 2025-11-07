Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak

Olay, Bozkurt Kadın Cezaevi’nde meydana geldi. Sosyal medyada, kurumda görevli kadın infaz koruma memurunun, açık cezaevinde kalan kadın hükümlülerin yakınlarından, kapalı cezaevine gönderilmemeleri karşılığında para istediği iddia edildi. Paylaşımlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, açık cezaevinde kalan H.T.’nin olumsuz davranışları nedeniyle kapalı cezaevine gönderildiği, bunun üzerine kendisi hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak amacıyla sevgilisi E.B. ile plan yaptığı belirlendi. Bilişim suçlarından sabıkası bulunan E.B.’nin yapay zeka kullanarak rüşvet görüntüsü oluşturduğu, bu içerikleri sosyal medyada paylaştığı ve CİMER’e de gönderdiği tespit edildi. İkilinin, oluşturdukları sahte içeriklerle memuru tehdit edip şantajda bulundukları belirlendi.