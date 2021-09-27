Bir ilçe diken üstünde! Dev yarıklar yerleşim yerlerine ulaştı
Konya'da yer altı su seviyesindeki azalmaya bağlı yüzeyde oluşan, kilometrece uzunlukta ve yer yer 50 santimetre açıklığındaki yarıklar, Akşehir havzasındaki Tuzlukçu ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Konya'da Çumra, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde yer altı su seviyesinde azalmaya bağlı oluşan yüzey yarığına Tuzlukçu'da da rastlandı.
Konya Ovası'nda son yıllarda hızla artan Obruk oluşumlarının yanı sıra yüzey yarıkları da sıklıkla görülmeye başlandı. Küresel ısınma, suyun aşırı kullanımı ve kuraklığın etkisiyle yer altı su seviyesinin düşmesi, zeminin çökmesine ve yüzeyde deformasyona neden oluyor.
Yer altı su seviyesindeki azalmaya bağlı oluşan yarıklar, Orta ve Batı Anadolu havzalarının önemli sorunlarından biri haline geldi.
Konya'da geçen aylarda Çumra, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde görülen yüzey bozulmaları, yerleşim yerlerinde ve yapılarda deformasyona neden oluyor. Akşehir havzasında Tuzlukçu'da görülen yarıklar, mahalle sakinlerini de endişelendiriyor.