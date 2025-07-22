Bir ilde daha orman yangını kabusu
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.
Kaynak: DHA
Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’ndeki ormanda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangına Afyonkarahisar ve Kütahya’dan da çok sayıda orman yangın ilk müdahale ekipleri gönderildi.
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Havadan 2 helikopterin de yer aldığı bölgede alevleri söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. (DHA)
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