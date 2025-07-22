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Bir ilde daha orman yangını kabusu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale başladı.

Kaynak: DHA
Bir ilde daha orman yangını kabusu - Resim: 1

Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi’ndeki ormanda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Bir ilde daha orman yangını kabusu - Resim: 2

 Yangına Afyonkarahisar ve Kütahya’dan da çok sayıda orman yangın ilk müdahale ekipleri gönderildi. 

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Bir ilde daha orman yangını kabusu - Resim: 3

Havadan 2 helikopterin de yer aldığı bölgede alevleri söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Bir ilde daha orman yangını kabusu - Resim: 4
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