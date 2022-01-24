Bir ilginç olay: Marketteki bir kadına, çocuğu karşılığında 7 milyon lira teklif etti
ABD'deki perakende devi Walmart'ın mağazasında bir kadın, kasada sıra bekleyen başka bir kadının çocuğunu satın almaya çalıştığı için yakalandı.
Olay, Teksas eyaletinde yer alan Crockett County'deki Walmart şubesinde 18 Ocak'ta yaşandı. Crockett Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Rebecca Lanette Taylor, alışveriş arabasıyla kasa sırasında bekleyen bir kadına yanaşıp çocuğunu satın almak istediğini söyledi.
49 yaşındaki Taylor, kimliği açıklanmayan anneye yaklaşıp, alışveriş arabasında oturan bir yaşındaki çocuğu için 250 bin dolar teklif etti. Annenin polise yaptığı ihbara göre Taylor, çocuğun sarı saçlarını ve mavi gözlerini çok sevdiğini, 250 bin doların arabasında nakit olarak bulunduğunu ve çocuğu hemen satın almak istediğini söyledi.
Taylor'ın ısrarlarından bunalan anne, kadının yalnız olmadığını, yanında Hispanik gibi görünen bir başka kişinin daha bulunduğunu, bu kadının da çocuğun adını öğrenmeye çalıştığını belirtti.
Anne daha sonra Taylor'ın kendisine bağırmaya başladığını, 250 bin dolar yetmiyorsa 500 bin dolar da vereceğini söylediğini anlattı.