Bir ilginç olay: Marketteki bir kadına, çocuğu karşılığında 7 milyon lira teklif etti

49 yaşındaki Taylor, kimliği açıklanmayan anneye yaklaşıp, alışveriş arabasında oturan bir yaşındaki çocuğu için 250 bin dolar teklif etti. Annenin polise yaptığı ihbara göre Taylor, çocuğun sarı saçlarını ve mavi gözlerini çok sevdiğini, 250 bin doların arabasında nakit olarak bulunduğunu ve çocuğu hemen satın almak istediğini söyledi.