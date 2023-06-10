Bir ilimiz daha kabusu yaşıyor! Yollar yarıldı, evler çöktü
Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan nedeniyle beton yolda derin yarıklar oluştu, hasar gören 25 ev ve 1 cami boşaltıldı. ‘1’inci derece afet bölgesi’ kapsamına alınan mahallede bazı aileler göç ederken, bazıları ise zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.
DHA'nın haberine göre Trabzon'un Arsin ilçesinde 6 bin dönüm arazi üzerine kurulu 480 haneli Çubuklu Mahallesi'nde, 2019 yılında meydana gelen irili ufaklı heyelanlarda, arazi ve yollarda çatlaklar oluştu.
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AFAD ve belediye ekiplerinin incelemelerinde, arazi tabanında su varlığı tespit edildi.
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Zamanla yaşanan heyelanlar nedeniyle, beton yoldaki yarıklar büyüdü, hasar gören 22 hane ve 1 cami, boşaltıldı. Önlem alınan mahallede heyelanlı bölge, ‘1’inci derece afet bölgesi’ kapsamına alındı. Mahallede yağışlar sonrası yeni heyelanlar oluşunca 3 ev daha hasar gördü.
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Afet bölgesi genişleyerek 300 dönümü aştı. Mahallede, evlerini tahliye edenlerden kimileri kiraya çıktı, kimileri de farklı yerlere taşındı.
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