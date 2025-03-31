Bir ilimiz için daha kuraklık alarmı çalıyor: Susuzluk başladı

Su tasarrufu konusunda 2,5 milyon Konyalının sorumlulukları olduğunu ifade eden Başkan Altay, şunları söyledi:

“KOSKİ Genel Müdürlüğümüz bununla ilgili bir yönetmelik çıkararak içme suyu amaçlı getirdiğimiz suyu başka amaçla kullanılmamasıyla ilgili bir kısıtlama getirdik. Çünkü içme suyunu hazır hale getirmek için birçok prosesten geçiriyoruz ve nitelikli hale getiriyoruz. Onun için sadece içme suyu amaçlı kullanılmasına arzu ediyoruz. İnşallah su tasarrufuyla birlikte bu yıl da sorunsuz bir şekilde atlatmak için büyük bir gayret içerisindeyiz ama şehirde yaşayan 2 milyon 320 bin kişinin bu meseleyi dert edinmesi, bu meseleye dair çözüm üretmesi gerekiyor. Yani bizim yükümlülüğümüz insanlara su getirmek ve bununla ilgili tesisler yapmak, arıtma tesisleri yapmak ama her bir bireyin sorumlulukları var. Kişisel olarak sorumluluklarımız var. Duş sırasında sıcak su gelene kadar kullandığımız suyu biriktirerek başka amaçla kullanılmasından, diş fırçasından, kişisel temizliğe kadar kullandığımız suda muslukların kapalı kalmasına, bahçe sulamasından araba yıkamaya kadar her konuda tasarruf etmemiz gerekiyor.”