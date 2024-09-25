Bir ilimiz için yeni alarm: Yeni kabusun adı kıyı erezyonu

Doç. Dr. Faruk Aylar, "Samsun'da yine istemediğimiz bir olay ile karşılaştık. Kıyı erozyonu maalesef yine yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediye ekipleri, Samsun Valiliği, bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Tabii bu doğal bir süreç. Bu süreci beşeri müdahaleler ile ne kadar engelleyebiliriz bilmiyoruz. Bu biraz tartışmalı bir konu. Dolayısıyla hem küresel ısınmaya bağlı yükselen deniz seviyesi hem bu bölgedeki jeolojik yapının özelliği ve Karadeniz'in birden derinleşmesi, bu kıyılardaki aşınmanın artmasında etken olmakta. Bir de yoğun bir akıntı var. Hem kıyı aşınıyor hem de aşınan malzeme deniz tarafından çekiliyor. Bu erozyon özellikle Atakum ile 19 Mayıs ilçesi arasındaki sahada daha da tehlikeli durumlara ulaşacak" diye konuştu. (DHA)