Bir ilimiz sağanak yağış altında boğuldu; araçlar sulara gömüldü, onlarca hayvan telef oldu
Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, büyük bir yıkıma neden oldu. Aniden bastıran sel suları önüne kattığı onlarca aracı sürüklerken, 45 küçükbaş hayvan ile yüzlerce kümes hayvanı telef oldu.
Kaynak: DHA / İHA
Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 45 küçükbaş hayvan telef oldu.
1 / 14
Ayrıca yüzlerce hindi ve tavuk sel sularına kapılarak zarar gördü. .
2 / 14
Çiftçiler, sel sularına kapılmaması için hayvanlarını evlerinin damlarına çıkardı.
3 / 14
Selin etkili olduğu bölgelerde park halindeki ve yolda bulunan onlarca aracın da suya kapıldığı, bazı araçların ise sürüklenerek zarar gördüğü öğrenildi.
4 / 14