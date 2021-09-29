Bir ilimizde daha ortaya çıkan ''dev yarıklar'' panik yarattı!

Merkeze bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu mevkisinde bulunan bir pancar tarlasında yaklaşık 150-200 metreye uzunluğunda ciddi bir yüzey yarık gördüklerini ifade eden Bayram, "Bunların nedenlerine bakmak gerekiyor. Küresel ısınma, suyun aşırı kullanımı ve kuraklığın etkisiyle yeraltı sularımızın çekilmesinden dolayı Konya'nın Karapınar ilçesinde 500'ün üzerinde obruk oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde yine Konya'nın Adakale Mahallesi ile Emirgazi ve Karapınar ilçelerinde oluşan yüzey yarıkları bizim bölgemizde de görünmeye başladı" dedi.