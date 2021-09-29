Bir ilimizde daha ortaya çıkan ''dev yarıklar'' panik yarattı!
Konya'nın ardından Karaman'da da yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yüzey yarığı tarla sahibi başta olmak üzere herkesi korkuttu.
Karaman'a bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu mevkisinde bir pancar tarlasında oluşan ve yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yüzey yarığı tarla sahibi başta olmak üzere herkesi korkuttu.
Mini obruğu andıran yarığın bazı yerlerinin derinliği ise 2 metreyi aştığı görüldü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yüzey yarığının oluştuğu tarlada incelemelerde bulundu.
Mehmet Bayram, Konya Ovası'nda sıkça görünen ve artan obruklar ile yüzey yarıkları maalesef son yıllarda Karaman'da da sıkça görülmeye başladığını söyledi.
Merkeze bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu mevkisinde bulunan bir pancar tarlasında yaklaşık 150-200 metreye uzunluğunda ciddi bir yüzey yarık gördüklerini ifade eden Bayram, "Bunların nedenlerine bakmak gerekiyor. Küresel ısınma, suyun aşırı kullanımı ve kuraklığın etkisiyle yeraltı sularımızın çekilmesinden dolayı Konya'nın Karapınar ilçesinde 500'ün üzerinde obruk oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde yine Konya'nın Adakale Mahallesi ile Emirgazi ve Karapınar ilçelerinde oluşan yüzey yarıkları bizim bölgemizde de görünmeye başladı" dedi.