Bir ilimizde kuduz vakası tespit edildi; karantina başladı
Bitlis'te Kömürlü köyünde tespit edilen kuduz vakası sonrasında 6 köy ve 2 mahalle karantina altına alındı.
Kaynak: DHA
Bitlis'in Adilcevaz ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kömürlü köyünde, yabani bir hayvan tarafından ısırılan bir köpekten alınan numunede kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köyün girişine, 'Bu köyde kuduz hastalığı vardır' tabelası asılıp, karantina uygulaması başlatıldı.
Karantina kapsamında Kömürlü köyüne canlı hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede gerekli önlemler alındı. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
