Bir ilimizde kuduz vakası tespit edildi; karantina başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kömürlü köyünde, yabani bir hayvan tarafından ısırılan bir köpekten alınan numunede kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köyün girişine, 'Bu köyde kuduz hastalığı vardır' tabelası asılıp, karantina uygulaması başlatıldı.