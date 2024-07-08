Bir ilimizi daha sel vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında
Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası işyerleri ve evleri su bastı.
Kaynak: İHA
Meteorolojinin uyarısı sonrası Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuvvetli yağış etkili oldu.
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Saat 14.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, bazı noktalarda yolları göre çevirdi.
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Kurtuluş Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede su baskınları meydana geldi.
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Kümes ve ahırları da su bastı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri su baskını olan yerlere müdahale etti.
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