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Bir ilimizi dolu yağışlı vurdu; dere taştı, yollar kapandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı ile birlikte fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bazı dereler taştı, ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: DHA
Bir ilimizi dolu yağışlı vurdu; dere taştı, yollar kapandı - Resim: 1

Kadirli'de saat 16.30 sıralarında etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı ile fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi.

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Bir ilimizi dolu yağışlı vurdu; dere taştı, yollar kapandı - Resim: 2

Karakütük ve Şabaplı köylerinde dere taşması sonucu köprülerde hasar oluştu. Bölgeye ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi.

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Bir ilimizi dolu yağışlı vurdu; dere taştı, yollar kapandı - Resim: 3

Yola devrilen kayalar nedeniyle ulaşım durdu. Fırtına nedeniyle ilçede ağaçlar devrilirken, Kızyusuflu ve Yukarıçiyanlı köylerinde dolu yağışından dolayı ekili tarım arazileri ile meyve bahçelerinde hasar meydana geldi.

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Bir ilimizi dolu yağışlı vurdu; dere taştı, yollar kapandı - Resim: 4

İlçede belediye ve özel idareye bağlı ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. (DHA)

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