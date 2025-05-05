Bir ilimizi karıştıran fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "insan ticareti" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren 2 SPA merkezine (masaj salonu) eş zamanlı operasyon düzenlendi.