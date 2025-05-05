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Bir ilimizi karıştıran fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Samsun'da masaj salonlarına polis tarafından düzenlenen operasyonda. "insan ticareti" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Bir ilimizi karıştıran fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, "insan ticareti" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren 2 SPA merkezine (masaj salonu) eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Bir ilimizi karıştıran fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 2

Operasyonlarda 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam fuhuş için pazarlanan 22 kadın mağdur sıfatıyla emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

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Bir ilimizi karıştıran fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 3

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde sorgulanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Bir ilimizi karıştıran fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 4
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