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Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti

Erzurum'da oluşan hortum çok sayıda evin çatısını uçurup seraları yerle bir etti. Erzurum'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum saniye saniye kamerada...

Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti - Resim: 1
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Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti - Resim: 2

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan hortumda seralar zarar gördü, binaların çatıları uçtu, elektrik direkleri yıkıldı.

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Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti - Resim: 3

Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, mahallede yaşayanlara ait seralarda zarar yol açtı. 

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Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti - Resim: 4

Hortum nedeniyle mahalledeki birçok evin çatısı uçtu. Seraların naylon örtüsü yırtılırken, metal iskeleti taşıyan direkler de yerinden söküldü.

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