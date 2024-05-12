Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti
Erzurum'da oluşan hortum çok sayıda evin çatısını uçurup seraları yerle bir etti. Erzurum'da ortalığı savaş alanına çeviren hortum saniye saniye kamerada...
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde çıkan hortumda seralar zarar gördü, binaların çatıları uçtu, elektrik direkleri yıkıldı.
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Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde öğle saatlerinde hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, mahallede yaşayanlara ait seralarda zarar yol açtı.
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Hortum nedeniyle mahalledeki birçok evin çatısı uçtu. Seraların naylon örtüsü yırtılırken, metal iskeleti taşıyan direkler de yerinden söküldü.
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