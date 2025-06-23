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Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi

Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti ile uyandı. Şırnak'ta yaşanan kadın cinayetinde 29 yaşındaki bir genç kadın, çalıştığı lokantada tartıştığı bir arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kaynak: DHA / İHA
Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. 

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Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi - Resim: 2

Aynı iş yerinde çalışan G.Y. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.  Kısa sürede büyüyen tartışmada R.K., G.Y.'a bıçakla saldırdı.

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Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi - Resim: 3

Ağır yaralanan G.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi - Resim: 4

Polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, G.Y.’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

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