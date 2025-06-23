Bir kadın cinayeti daha: Genç kadın çalıştığı iş yerinde katledildi
Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti ile uyandı. Şırnak'ta yaşanan kadın cinayetinde 29 yaşındaki bir genç kadın, çalıştığı lokantada tartıştığı bir arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi.
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Aynı iş yerinde çalışan G.Y. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada R.K., G.Y.'a bıçakla saldırdı.
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Ağır yaralanan G.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Polis, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, G.Y.’ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bu sabah saatlerinde Şehitharunboy Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
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