Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi: Eşini katledip ardından da intihar etti
Kayseri'de yaşanan korkunç olayda bir kişi tartıştığı eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi’nde meydana gelen olayda; O.K. ile karısı N.K arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine O.K. evdeki tabanca ile N.K.’nin üzerine kurşun yağdırdı. Daha sonra O.K. kendi kafasına ateş ederek intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından O.K.’yi de ambulansla hastaneye kaldırdı. O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
