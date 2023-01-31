Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi!

Gözler Mahallesi'nde yaşayan M.K., geçen yıl 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde kayboldu. Bir otelde garson olarak çalışan eşi M.K. (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen M.K. bulunamadı. M.K.'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. M.K. ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.