Bir kadın daha eşi olacak cani tarafından katledildi!
Denizli'de 6 aydır kayıp olan genç kadının eşi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı koca katıldığı bir televizyon programında korkunç cinayeti itiraf etti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi M.K.'ın (25), eşi M.K. (31) tarafından katledildiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden M.K.'ın gösterdiği arazide kadının cesedi bulundu.
Gözler Mahallesi'nde yaşayan M.K., geçen yıl 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde kayboldu. Bir otelde garson olarak çalışan eşi M.K. (31), polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Polisin yaptığı aramaya rağmen M.K. bulunamadı. M.K.'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadesinde, kardeşini eşinin öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. M.K. ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu. O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı.
Cinayet büro ekipleri, çelişkili ifadeler veren M.K.'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamera görüntülerinde el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı. Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde geçen hafta M.K.'ı arama çalışmaları başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında M.K.'a ait bir ize rastlanmadı. Bugün bir televizyon kanalına katılan M.K., canlı yayında eşi M.K.'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri gösterdi.
M.K.'ın tarifi ile daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında M.K.'ın cesedi çuval içinde cesedi bulundu. Cesedin bulunduğu yerde geçen hafta iki kadavra arama köpeğiyle arama yapılmış ancak bulanamamıştı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası çuval içinden çıkartılan M.K.'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.