Bir kadın daha eşi olacak ''yaratık'' tarafından kabusu yaşadı
Diyarbakır’da 40 yaşındaki bir kişi kahvaltıda tartıştığı eşi 38 yaşındaki eşinin üzerine tavada bulunan kızgın yağ ile çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.
Türkiye yine korkunç bir kadına şiddet olayıyla karşı karşıya... Bu seferki adres Diyarbakır.
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Olay, pazar günü, Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. İrfan M., iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi Meral M. ile kahvaltı ederken tartıştı.
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Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. İrfan M. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral M. de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
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Bu sırada İrfan M., 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.
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