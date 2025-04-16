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Bir kadın daha uzaklaştırma kararlı eşi olacak cani tarafından öldürüldü

Samsun'da bir kişi, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi karısını sokak ortasında kurşun yağdırarak öldürdü.

Kaynak: İHA
Bir kadın daha uzaklaştırma kararlı eşi olacak cani tarafından öldürüldü - Resim: 1

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi.

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Bir kadın daha uzaklaştırma kararlı eşi olacak cani tarafından öldürüldü - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, E.A. (38) boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi E.A.'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

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Bir kadın daha uzaklaştırma kararlı eşi olacak cani tarafından öldürüldü - Resim: 3

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri E.A.'ın sokak ortasında hayatını kaybettiğini tespit etti. E.A.'ın yakınları olay yerine gelerek acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler.

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Bir kadın daha uzaklaştırma kararlı eşi olacak cani tarafından öldürüldü - Resim: 4


Baygınlık geçirenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.A.'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.  Polis olaydan sonra kaçan E.A.'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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