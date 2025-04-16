Bir kadın daha uzaklaştırma kararlı eşi olacak cani tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, E.A. (38) boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi E.A.'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.