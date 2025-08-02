Bir kadın ve bir erkeği öldüren katil zanlısı ''çok tanıdık'' çıktı, yaptığı plan ise kan dondurdu
İzmir'de birlikte yaşayan biri 63 yaşındaki kadın ile 78 yaşındaki bir erkeğin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yakalanan katil zanlısının cinayete kurban giden 78 yaşındaki kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde kötü koku şikayeti sonrası girilen evde, cansız bedenleri bulunan N.T. (63) ile birlikte yaşadığı Y.Y.'ın (78) bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Çifte cinayetin şüphelisinin N.T.'nun oğlu E.T. (41) olduğu belirlendi. Tutuklanan E.T.'in cinayetleri gerçekleştirmeden önce keşif yaptığı, güvenlik kameralarına yakalanmamak için kask taktığı ve evi dağıtarak olayı hırsızlık gibi göstermeye çalıştığı tespit edildi.
Olay, 28 Temmuz'da Narlıdere ilçesi 2'nci İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden gelen kötü koku üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde emekli hemşire N.T. ile emekli askeri personel Y.Y.'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, her iki kişinin de çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, olayın birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilerek, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Evde parmak izi çalışması yapıldı.