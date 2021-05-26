Bir kadına daha kabusu yaşattılar
Bursa'da yaşayan kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra dehşeti yaşadı. Evinin önünde vurulan kadının tedavisi sürüyor.
Dehşete düşüren olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başak A (47), erkek arkadaşı Adem A (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.
1 / 9
Bunun üzerine Adem A, kız arkadaşının Cumhuriyet mahallesindeki evinin önüne geldi. İşinden evine gelen Başak A ve arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Adem A., tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
2 / 9
Sesleri duyan vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 / 9
Ameliyata alınan kadının ve arkadaşının sağlık durumunun iyi öğrenildi.
4 / 9