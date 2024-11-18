Bir kayıp kız çocuğu daha: Neredesin İdil ?

Bir süre bekleyen aile, kızlarını bulmak için aramaya çıktı. Aramalar sonuçsuz kalınca aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler küçük kızın en son 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile gittiğini öğrendi.