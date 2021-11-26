Bir kenti karıştıran mesaj: ''Radyoaktif serpinti tehlikesi var, derhal sığınağa girin''

Kırklareli’nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara giden bir tehlike mesajı paniğe sebep oldu. Cep telefonuna gelen ‘Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın’ mesajı, vatandaşlar arasında şok etkisi oluşturdu.