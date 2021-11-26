Bir kenti karıştıran mesaj: ''Radyoaktif serpinti tehlikesi var, derhal sığınağa girin''
Kırklareli'nde ''Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin'' mesajını alan vatandaşlar paniğe kapıldı. Test yayınları nedeniyle böyle bir mesaj gönderildiğini öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Kırklareli’nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara giden bir tehlike mesajı paniğe sebep oldu. Cep telefonuna gelen ‘Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın’ mesajı, vatandaşlar arasında şok etkisi oluşturdu.
Mesajı alan vatandaşlar daha olayın şokunu üzerinden atamamışken, şehre kurulan ikaz ve alarm sistemlerinin test yayınları nedeniyle vatandaşlara böyle bir mesaj gönderildiği öğrenildi.
Erdem Köse telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, “AFAD tarafından telefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum. Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm” dedi.
Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı ve vatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi.