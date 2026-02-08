Bir kişiyi dereye uçan otomobilinin içinde ölmekten vatandaşlar kurtardı

  1. Anasayfa
Bolu'da dere kenarına inmek isterken kontrolden çıkarak suya gömülen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Otomobili ise vatandaşlar çıkarmaya çalıştı.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da Karaköy mevkisinde kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre otomobiliyle dere kenarına inmek istedi.

Zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kayarak dere yatağına devrildi.

Suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçta hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlattı. Olay yerinde çalışmalar sürerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

