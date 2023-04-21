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Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma töreninde 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada - Resim: 1

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. 

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Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada - Resim: 2

Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 

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Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada - Resim: 3

1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.

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Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada - Resim: 4
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